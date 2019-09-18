Злоумышленница из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, выбросила кота из окна четвертого этажа...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали женщину, подозреваемую в жестоком обращении с животным.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 30-летней москвички. Женщина сообщила, что увидела, как из окна дома в Ермолаевском переулке неизвестная выбросила кота из окна.Во время поквартирного обхода участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую – 36-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, выбросила кота из окна четвертого этажа. Согласно выписке из ветеринарной клиники животному причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время животное находится на лечении.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60