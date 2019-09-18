Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Накануне суд в Киеве арестовал один из главных активов его бизнес-империи. Видимо, предчувствуя неладное, политик не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением.
Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Накануне суд в Киеве арестовал один из главных активов его бизнес-империи. Видимо, предчувствуя неладное, политик не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением.
Бывший украинский лидер фигурирует в 13 уголовных делах, в
четырех из них он пока является свидетелем. На очередной допрос в
Государственное бюро расследований Порошенко вызвали в связи с расследованием о
злоупотреблении служебным полномочием. Но повестку политик в очередной раз
проигнорировал.
Неявку Порошенко его представители объясняют занятостью в
Верховной раде, а также несвоевременным вручением повестки. В Бюро
расследований между тем утверждали, что повестки были вручены политику в
установленные законом сроки. Как отметила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова,
повестка будет направлена бывшему президенту повторно.
Говоря о сути расследования, она рассказала, что речь идет о
2016 годе, когда ряд судей с окончанием полномочий не были переназначены на
свои посты президентом. Следователи намерены допросить более тысячи
представителей судейского корпуса.
Неявка на допрос последовала после ареста одного
из его главных активов – судостроительного завода "Кузня на
Рыбальском". Такое решение принял Печерский суд Киева по запросу бывшего
сотрудника администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.
Решение об аресте имущества принято в рамках уголовного дела
о легализации и отмывании преступных доходов. подозревают в неуплате
в казну существенной суммы налогов.