Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Накануне суд в Киеве арестовал один из главных активов его бизнес-империи. Видимо, предчувствуя неладное, политик не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением.

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Накануне суд в Киеве арестовал один из главных активов его бизнес-империи. Видимо, предчувствуя неладное, политик не явился на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением.Бывший украинский лидер фигурирует в 13 уголовных делах, вчетырех из них он пока является свидетелем. На очередной допрос вГосударственное бюро расследований Порошенко вызвали в связи с расследованием озлоупотреблении служебным полномочием. Но повестку политик в очередной разпроигнорировал.Неявку Порошенко его представители объясняют занятостью вВерховной раде, а также несвоевременным вручением повестки. В Бюрорасследований между тем утверждали, что повестки были вручены политику вустановленные законом сроки. Как отметила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова,повестка будет направлена бывшему президенту повторно.Говоря о сути расследования, она рассказала, что речь идет о2016 годе, когда ряд судей с окончанием полномочий не были переназначены насвои посты президентом. Следователи намерены допросить более тысячипредставителей судейского корпуса.Неявка на допрос последовала после ареста одногоиз его главных активов – судостроительного завода "Кузня наРыбальском". Такое решение принял Печерский суд Киева по запросу бывшегосотрудника администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.Решение об аресте имущества принято в рамках уголовного делао легализации и отмывании преступных доходов. подозревают в неуплатев казну существенной суммы налогов.