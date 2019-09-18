В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Кокаиновый барон (Running with the Devil). На мероприятие явился давно не появлявшийся на публике 55-летний Николас Кейдж.

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Кокаиновый барон" (Running with the Devil). На мероприятие явился давно не появлявшийся на публике 55-летний Николас Кейдж.Актер не стал заморачиваться над своим внешним видом перед выходом на красную ковровую дорожку. Он облачился в темно-синюю футболку, черные джинсы и голубую джинсовую куртку с принтом волка на спине. Дополнила образ ковбойская шляпа.Кроме того, Николас отрастил густую бороду. Непонятно, то ли это часть образа, то ли он совсем себя запустил.Фолловеры были поражены не только аутфитом звезды, но и его кардинальными переменами. По их мнению, он очень потолстел и постарел. На премьере фанаты и вовсе не сразу признали в бородатом, располневшем старике любимого актера, сообщает .Амплуа звезды обсудили на портале Buzz Feed."Мои теории это как-то связано с бородой. Или шляпа. Или борода + шляпа", – высказался автор.Отметим, в новом фильме "Кокаиновый барон" Кейджу досталась главная роль. По сюжету его персонаж – один из помощников лидера картеля. Он вместе с напарником ищет загадочно потерявшуюся большую партию кокаина, которую переправляли из Мексики в Канаду через США.