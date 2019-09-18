54-летний мужчина без определенного места жительства утверждает, что является внебрачным сыном народного артиста России Валерия Золотухина. В подтверждение своих слов он предъявляет паспорт, принадлежащий Золотухину Владимиру Михайловичу. Предполагаемый родственник знаменитости появился в студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1.

54-летний мужчина без определенного места жительстваутверждает, что является внебрачным сыном народного артиста России ВалерияЗолотухина. В подтверждение своих слов он предъявляет паспорт, принадлежащий ЗолотухинуВладимиру Михайловичу. Предполагаемый родственник знаменитости появился в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1"."Меня всегда считали племянником Валерия Золотухина, но уменя есть предположение, что я являюсь его родным сыном", – рассказал герой сегодняшнеговыпуска программы "Прямой эфир" Владимир Золотухин.Владимир Михайлович 25 лет провел за решеткой, у него за плечамиграбеж, воровство и убийство. Золотухин семь лет как на свободе. Все эти годы он скитаетсяпо вокзалам, подвалам и рынкам в поисках пропитания и ночлега. Недавно предполагаемыйсын знаменитости поселился в центре помощи бездомным.Владимир Михайлович рассказал ведущему шоу Андрею Малахову,что воспитывался в приемной семье – в доме брата артиста Михаила. Они жили вКемеровской области, там его часто навещал дядя – звезда советского кино ВалерийЗолотухин. Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Прямой эфир" отметил, чтознаменитый родственник всегда заботился о нем.Золотухин рассказал, что в подростковом возрасте попал в спецучреждениедля малолетних преступников. С тех пор его жизнь покатилась по наклоннойплоскости."Мне не было 11 лет, когда меня туда забрали. Там янаходился до 14 лет. После меня перевели в более строгое учреждение, потому чтоя считался трудновоспитуемым. Я вышел, адаптироваться быстро не смог. Побыл насвободе очень короткое время. Встретил друзей, попал в то же течение. Менябыстро эта трясина втянула, и я оказался опять за решеткой", – поделился ВладимирЗолотухин.Корреспондентам "Прямого эфира" удалось найти двоюродногобрата звезды советского кино – Виктора Золотухина. "Мой отец и отец ВалерияСергеевича были родные братья", – подчеркнул родственник артиста. По егословам, у Валерия Золотухина было два брата и сестра – Иван, Владимир иАнтонина. Ни о каком Михаиле Виктор не знает.Также редакция ток-шоу побывала в гостях уродного брата Валерия Золотухина – Владимира Сергеевича. "Среди двоюродных был Михаил.У него были дети", – вспомнил родственник народного артиста. Между тем героя сегодняшнеговыпуска программы Владимир Сергеевич увидел впервые.Родной брат Золотухина согласился предоставить образец своегоДНК для генетического исследования. В студии программы озвучилирезультаты тестирования."Мы провели сразу два ДНК-исследования, чтобы дать объективныйответ на то, являетесь ли вы родственниками. Первый тест – тест на родство – говорит о том, что Владимир Сергеевич Золотухин и Владимир Михайлович Золотухинс вероятностью 99,89% не родственники. Второй тест по Y-хромосоме, так как вы предполагаемыее родственники по прямой мужской линии, и в этом случае вероятность вашегоблизкого родства составляет 0%", – рассказал эксперт-генетик.