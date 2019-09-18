54-летний мужчина без определенного места жительства
утверждает, что является внебрачным сыном народного артиста России Валерия
Золотухина. В подтверждение своих слов он предъявляет паспорт, принадлежащий Золотухину
Владимиру Михайловичу. Предполагаемый родственник знаменитости появился в студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1.
54-летний мужчина без определенного места жительства
утверждает, что является внебрачным сыном народного артиста России Валерия
Золотухина. В подтверждение своих слов он предъявляет паспорт, принадлежащий Золотухину
Владимиру Михайловичу. Предполагаемый родственник знаменитости появился в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
"Меня всегда считали племянником Валерия Золотухина, но у
меня есть предположение, что я являюсь его родным сыном", – рассказал герой сегодняшнего
выпуска программы "Прямой эфир" Владимир Золотухин.
Владимир Михайлович 25 лет провел за решеткой, у него за плечами
грабеж, воровство и убийство. Золотухин семь лет как на свободе. Все эти годы он скитается
по вокзалам, подвалам и рынкам в поисках пропитания и ночлега. Недавно предполагаемый
сын знаменитости поселился в центре помощи бездомным.
Владимир Михайлович рассказал ведущему шоу Андрею Малахову,
что воспитывался в приемной семье – в доме брата артиста Михаила. Они жили в
Кемеровской области, там его часто навещал дядя – звезда советского кино Валерий
Золотухин. Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Прямой эфир" отметил, что
знаменитый родственник всегда заботился о нем.
Золотухин рассказал, что в подростковом возрасте попал в спецучреждение
для малолетних преступников. С тех пор его жизнь покатилась по наклонной
плоскости.
"Мне не было 11 лет, когда меня туда забрали. Там я
находился до 14 лет. После меня перевели в более строгое учреждение, потому что
я считался трудновоспитуемым. Я вышел, адаптироваться быстро не смог. Побыл на
свободе очень короткое время. Встретил друзей, попал в то же течение. Меня
быстро эта трясина втянула, и я оказался опять за решеткой", – поделился Владимир
Золотухин.
Корреспондентам "Прямого эфира" удалось найти двоюродного
брата звезды советского кино – Виктора Золотухина. "Мой отец и отец Валерия
Сергеевича были родные братья", – подчеркнул родственник артиста. По его
словам, у Валерия Золотухина было два брата и сестра – Иван, Владимир и
Антонина. Ни о каком Михаиле Виктор не знает.
Также редакция ток-шоу побывала в гостях у
родного брата Валерия Золотухина – Владимира Сергеевича. "Среди двоюродных был Михаил.
У него были дети", – вспомнил родственник народного артиста. Между тем героя сегодняшнего
выпуска программы Владимир Сергеевич увидел впервые.
Родной брат Золотухина согласился предоставить образец своего
ДНК для генетического исследования. В студии программы озвучили
результаты тестирования.
"Мы провели сразу два ДНК-исследования, чтобы дать объективный
ответ на то, являетесь ли вы родственниками. Первый тест – тест на родство – говорит о том, что Владимир Сергеевич Золотухин и Владимир Михайлович Золотухин
с вероятностью 99,89% не родственники. Второй тест по Y-хромосоме, так как вы предполагаемые
е родственники по прямой мужской линии, и в этом случае вероятность вашего
близкого родства составляет 0%", – рассказал эксперт-генетик.