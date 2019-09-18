Ранее в городах и районах прошли консультации по предложенным кандидатам

17 сентября под председательством Секретаря Владимирского регионального отделения Владимира Киселева состоялось заседание Президиума Регионального политического совета. На нем были рассмотрены вопросы, связанные с согласованием кандидатур на должности председателей Советов народных депутатов и глав администраций. Ранее все кандидаты прошли обсуждение на заседаниях Местных политических советов.На должность председателя Совета народных депутатов города Коврова поддержана кандидатура Анатолия Зотова, на должность главы города Коврова - Юрия Морозова.На должность Председателя Совета народных депутатов города Гусь-Хрустального рекомендована кандидатура Николая Балахина.Дмитрий Наумов поддержан на должность главы администрации Гороховецкого района.Для участия в конкурсе на должность главы администрации Меленковского рекомендована кандидатура Андрея Пантелеева.Также поддержаны кандидатуры на должности глав администраций сельских поселений Ковровского и Меленковского района.В Александровском районе согласованы кандидатуры на должности глав и глав администраций сельских поселений. В Петушинском районе поддержаны кандидатуры на должности глав городов Костерево, Петушки и п. Вольгинский. Все претенденты на должности приняли участие в заседании и ответили на многочисленные вопросы членов Президиума.«Подавляющее число кандидатов в главы и главы администраций органов местного самоуправления являются членами или сторонниками «Единой России». И, безусловно, партия несет ответственность за деятельность этих людей. Мы сегодня поставили задачу перед кандидатами в главы и главы администраций местного самоуправления, чтобы они работали на людей. Власти должны слышать и учитывать пожелания граждан. Во главе угла всегда должен быть запрос конкретного гражданина. Сегодня других вариантов быть во власти просто нет», - отметил Владимир Киселев.Напомним, в Единый день голосования 8 сентября 2019 года во Владимирской области проходило 50 избирательных кампаний. Всего на выборах в органы местного самоуправления в регионе замещалось 470 мандатов: 2 - на должность глав Собинки и Мурома и 468 депутатских мандатов. В целом по области кандидаты от «Единой России» и самовыдвиженцы, поддержанные партией, получили более 80% разыгрываемых мандатов.