Директор Института гематологии Алексей Масчан заявил, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний на 20-30 процентов. Он отметил, что начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов.

Профессор Алексей Масчан — директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева заявил, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний на 20-30 процентов.Он отметил, что "начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов"."На смену им приходят абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов", — рассказал Масчан в интервью "Известиям".Профессор также отметил, что существует проблема и с дорогостоящими лекарствами, и с простейшими средствами, используемыми в сопроводительной терапии.Масчан поддержал распоряжение премьера Дмитрия Медведева выделить на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей больше 26 миллионов рублей, но, по его словам, для сокращения дефицита нужно допустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.Дженерик (generic drug) в переводе с английского означает более общий (а не конкретный) препарат. Это лекарство, содержащее фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному, поэтому дженерики производятся и продаются только после истечения срока действия патента.Однако дженерики не проходят полных клинических испытаний: для вывода их на рынок достаточно иметь подтверждение качественного производства. Именно поэтому "общие лекарства" стоят гораздо меньше патентованных аналогов, однако их побочное действие на организм может оказаться непредсказуемым.