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<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2019-pugacheva-i-galkin-rasstalis-nakanune-vazhnoj-daty.html" target="_blank">Пугачева и Галкин расстались накануне важной даты</a> - Сегодня, 18 сентября, исполнилось шесть лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Интересно, что Примадонна поздравила наследников без молодого мужа.