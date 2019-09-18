Президент России Владимир Путин в среду, 18 сентября, провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, во время которого шла речь о продвижении новых проектов. В их числе внедрение так называемой цифровой платформы, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Президент России Владимир Путин в среду, 18 сентября, провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, во время которого шла речь о продвижении новых проектов. В их числе внедрение так называемой цифровой платформы, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов. Путин пообещал, что будет добиваться этого, сообщает "Россия 24".Российский лидер отметил, что сейчас представлены предложения по поводу того, что и как нужно сделать в этом направлении. Путин подчеркнул, что это проходит непросто, поскольку он знает реакцию некоторых своих коллег на данные инициативы. Глава государства сообщил, что сделает все для того, чтобы предлагаемая система в более совершенном виде или в каком-то другом была внедрена.Владимир Путин отметил, что не видит в этом ничего опасного для правоохранительной сферы. Наоборот, это поспособствует тому, чтобы она стала более эффективной, отвечала требованиям сегодняшнего дня, обеспечивала интересы общества как в целом, так и отдельных граждан, а также предпринимательского сообщества.Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила президенту о том, что цифровая платформа заработает с 15 ноября. Она рассказала, что совет директоров автономной некоммерческой организации, которая станет оператором данной платформы, возглавил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Перед началом заседания российский лидер осмотрел выставку передовых проектов в сферах образования, медицины, городского и технологического развития. Путину показали установки квантовой передачи информации, которые могут использоваться в различных сферах и гарантируют защиту данных. Кроме того, главе государства продемонстрировали сверхчувствительные сенсоры, предназначенные для повышения точности работы оптических радаров на беспилотном транспорте.Также Владимир Путин поздравил генерального директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву с прошедшим днем рождения и вручил ей букет цветов.