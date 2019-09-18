Испанская балерина Дайана Андреас Ривера проведет в тюрьме ближайшие два месяца и в течение года после освобождения не сможет выступать на сцене. Такое наказание она получила за то, что в пьяном состоянии, потеряв паспорт, избила полицейских в лондонском аэропорту Хитроу.
Испанская балерина Дайана Андреас Ривера проведет в тюрьме ближайшие два месяца и в течение года после освобождения не сможет выступать на сцене.
Как пишут британские СМИ, такое наказание она получила за то, что в пьяном состоянии, потеряв паспорт, избила полицейских в лондонском аэропорту Хитроу.
Танцовщица свою вину признала и извинилась перед полицейскими, но от наказания это ее не освобождает.
Дайана Андреас Ривера выступала в престижной труппе Víctor Ullate Ballet, которой руководит испанский хореограф и режиссер Виктор Ульяте, сообщает РИА Новости.
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Публикация от Daiana Andreas (@nymphaea29) 21 Фев 2019 в 6:16 PST