Певица Елена Темникова опубликовала на своей странице в социальной Сети Instagram новый пост. Ее стильный аутфит вызвал неоднозначную реакцию публики.

Певица Елена Темникова опубликовала на своей странице в социальной Сети Instagram новый пост. Ее стильный аутфит вызвал неоднозначную реакцию публики.На снимке исполнительница красуется в голубом кимоно в образе китаянки с веером на фоне цветущей сакуры. Кадр сделан в Шанхае, куда она прилетела ради выставкиVisionary Tiffany, которая посвящена величайшим шедеврам американского ювелирного Дома. Артистка прилетела туда в качестве посла от России.Темникова рассказала фолловерам, что в Китае для женщин красота – главная ценность. Они готовы на все, чтобы выглядеть привлекательно. Там очень развита бьюти индустрия. Но не инъекции, а разные необычные приспособления."Например, повязки вокруг овала лица, чтобы подтянуть наверх лицо. Палочки в ноздри, которые вытягивают нос. Специальные свистки в рот, которые носят во рту. Чтобы скулы стали объемными. Или застывающий гель, которым можно нарастить нос. Наклейки на глаза, склеивающие веки, чтобы был более выпученный взгляд", – поделилась с фанатами ошеломленная Елена.Подписчики, в свою очередь, напомнили певице о ее собственной привлекательности и естественной красоте, сообщает . "Прекрасность какая!", "Потрясающе!", "Неземная, безумно идет образ!", "Какая ты крутая!", "Так нежно!", – умилялись поклонники."Завяжите мои глаза, я сейчас умру от этой красотки!", – заявил восторженный обожатель.Но некоторые подписчики все же решили добавить небольшую ложку дегтя. "Отвратительная сатанистка! Люди не будьте идиотами, кому вы льстите!", – брызгал ядом злопыхатель.