В результате вредного употребления алкоголя во всем мире ежегодно умирает три миллиона человек. Кроме того, употребление спиртных напитков является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, в том числе на работу мозга.
В результате вредного употребления алкоголя во всем мире ежегодно умирает три миллиона человек. Кроме того, употребление спиртных напитков является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, в том числе на работу мозга.
Так, международная группа ученых провела эксперимент. Им удалось выяснить, как именно крепкие напитки влияют на головной мозг человека.
Исследование проходило на базе Центрального института психического здоровья в немецком Мангейме. По данным , в нем приняли участие и здоровые, и алкозависимые люди.
Как оказалось, алкоголь сохраняет свое влияние на мозг в течение шести недель после его приема. Кроме того, в течение этого периода времени хмельное зелье может способствовать структурным разрушениям мозга.
Конечно, по истечению определенного времени он все-таки выходит из организма. Но для полного очищения и восстановления необходимо свыше 3 месяцев.
Напомним, недавно в правительстве России одобрили запрет продажи алкоголя в барах и кафе, сообщает . Нововведение коснется заведений с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах.