В результате вредного употребления алкоголя во всем мире ежегодно умирает три миллиона человек. Кроме того, употребление спиртных напитков является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, в том числе на работу мозга.

В результате вредного употребления алкоголя во всем мире ежегодно умирает три миллиона человек. Кроме того, употребление спиртных напитков является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, в том числе на работу мозга.Так, международная группа ученых провела эксперимент. Им удалось выяснить, как именно крепкие напитки влияют на головной мозг человека.Исследование проходило на базе Центрального института психического здоровья в немецком Мангейме. По данным , в нем приняли участие и здоровые, и алкозависимые люди.Как оказалось, алкоголь сохраняет свое влияние на мозг в течение шести недель после его приема. Кроме того, в течение этого периода времени хмельное зелье может способствовать структурным разрушениям мозга.Конечно, по истечению определенного времени он все-таки выходит из организма. Но для полного очищения и восстановления необходимо свыше 3 месяцев.Напомним, недавно в правительстве России одобрили запрет продажи алкоголя в барах и кафе, сообщает . Нововведение коснется заведений с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах.