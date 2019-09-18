Рекорд бразильца Неймара, который два года назад перешел из Барселоны в Пари Сен-Жермен за 222 млн евро, в самое ближайшее время может быть побит. Мадридский Реал по сообщению инсайдеров согласовал трансфер француза Килиана Мбаппе из ПСЖ за 225 млн евро.

Рекорд бразильца Неймара, который два года назад перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро, в самое ближайшее время может быть побит. Мадридский "Реал" по сообщению инсайдеров согласовал трансфер француза Килиана Мбаппе из "ПСЖ" за 225 млн евро.Чемпион мира в составе сборной Франции, 20-летний Мбаппе всего год назад официально стал игроком чемпионов Франции и, к слову, партнером Неймара. Ранее он отыграл в составе "ПСЖ" почти сезон на правах аренды, формально будучи игроком "Монако". Теперь, похоже, в его карьере будет новый суперклуб.Как сообщает El Chiringuito TV, клуб из столицы Испании согласовал сумму трансфера французской звезды и она составит 225 млн евро. Но при этом в соглашении двух клубов оговорены бонусы для продавца, так что "ПСЖ" может получить еще около 50 млн евро по ходу трех ближайших сезонов.