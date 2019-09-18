В Липецкой области пропала девочка, поиски которой в селе под Ельцом начались со 2 сентября. Чтобы найти девочку, были привлечены как правоохранительные органы, так и волонтеры. В результате выяснилось, что пропажа ребенка была инсценирована его собственными родителями.

В Липецкой области пропала девочка, поиски которой в селе под Ельцом начались со 2 сентября. Чтобы найти девочку, были привлечены как правоохранительные органы, так и волонтеры. В результате выяснилось, что пропажа ребенка была инсценирована его собственными родителями.Семья проживала в селе Паниковец. Девочка до восьми лет не посещала школьные занятия. По требованию директора учебного учреждения, ребенка родители все-таки записали в первый класс, но мама не хотела провожать дочь в школу.Впоследствии семейная пара решила увезти ребенка из Елецкого района, что в итоге и было сделано. В первый день школьных занятий родители заявили, что девочка ушла из дома ранним утром.Как сообщает "Российская газета", ссылаясь на местную прокуратуру, в семье не приветствовалось школьное образование из-за религиозных соображений. Именно это и стало причиной того, что ребенка пытались скрыть от педагогов. Отмечается, что теперь девочка будет учиться на дому.Ранее сообщалось о пропаже ребенка в Липецкой области. Впоследствии девочка была обнаружена у отца. Отмечалось, что семья живет по старорусским традициям, занимается подсобным хозяйством. Пропажу девочки якобы обнаружила ее мама.