На окраине города Чегем в Кабардино-Балкарии, где с утра проводится контртеррористическая операция по ликвидации боевиков, обнаружены самодельные бомбы.

На окраине города Чегем в Кабардино-Балкарии, где с утра проводится контртеррористическая операция по ликвидации боевиков, обнаружены самодельные бомбы."В зоне КТО сейчас работают взрывотехники, так как там обнаружили самодельные взрывные устройства", — сообщил "Интерфаксу" информированные источник.Двое местных жителей, которые являлись членами религиозно-экстремистской группировки, были убиты. Их личности установлены, но не разглашаются в интересах следствия,Режим контртеррористической операции в Чегеме отменен с 12.00 по московскому времени.