Телеведущая показала в Инстаграм, как ее годовалая дочь занимается развивашками. Лера Кудрявцева собрала своей публикацией тысячи восхищенных комментариев.

Телеведущая показалав Инстаграм, как ее годовалая дочь занимается "развивашками". ЛераКудрявцева собрала своей публикацией тысячи восхищенных комментариев.На фото девочка запечатлена в забавной шапочке, похожей наарбуз, а на видео – играет с морковками. Маша привела поклонников знаменитостив полный восторг и умиление."Какая она у Вас красавица и умница. Вся в Маму", "Папинапринцесса", "Куколка мамина и папина", "Арбузинка Шладенькая", "Прекрасныймаленький "агроном"", "Такая усидчивость", "Пупсик", "Какая моя булочка сладкая!!! Будьте здоровы!", "Профессор", "Депутат будет точно", – высказалисьв соцсети растроганные подписчики Леры Кудрявцевой.Напомним,13 августа прошлого года телеведущая ихоккеист Игорь Макаров стали родителями. После того, как Маше исполнился год, знаменитые родители стали показывать в блогах ее лицо. Фотои видео маленькой наследницы, которыми периодически делится , неизменновызывают массу восторгов у ее фолловеров.Как писали "Дни.ру", минувшим августом с супругом закатили грандиозный праздник в честь первого дня рождения дочери. Счастливая телеведущая начала усиленно хвалиться достижениями Маши. Так, на своей официальной страничке в Инстаграм звезда опубликовала несколько видеозаписей, на которых запечатлела малышку во время занятий плаванием.