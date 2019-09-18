Телеведущая показала
в Инстаграм, как ее годовалая дочь занимается развивашками. Лера
Кудрявцева собрала своей публикацией тысячи восхищенных комментариев.
Телеведущая показала
в Инстаграм, как ее годовалая дочь занимается "развивашками". Лера
Кудрявцева собрала своей публикацией тысячи восхищенных комментариев.
На фото девочка запечатлена в забавной шапочке, похожей на
арбуз, а на видео – играет с морковками. Маша привела поклонников знаменитости
в полный восторг и умиление.
"Какая она у Вас красавица и умница. Вся в Маму", "Папина
принцесса", "Куколка мамина и папина", "Арбузинка Шладенькая", "Прекрасный
маленький "агроном"", "Такая усидчивость", "Пупсик", "Какая моя булочка сладкая!!! Будьте здоровы!", "Профессор", "Депутат будет точно", – высказались
в соцсети растроганные подписчики Леры Кудрявцевой.
Напомним,
13 августа прошлого года телеведущая и
хоккеист Игорь Макаров стали родителями. После того, как Маше исполнился год, знаменитые родители стали показывать в блогах ее лицо. Фото
и видео маленькой наследницы, которыми периодически делится , неизменно
вызывают массу восторгов у ее фолловеров.
Как писали "Дни.ру", минувшим августом с супругом закатили грандиозный праздник в честь первого дня рождения дочери. Счастливая телеведущая начала усиленно хвалиться достижениями Маши. Так, на своей официальной страничке в Инстаграм звезда опубликовала несколько видеозаписей, на которых запечатлела малышку во время занятий плаванием.