Президент Ирана прокомментировал атаку дронов со взрывчаткой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению Хасана Рухани, это было предупреждение со стороны народа Йемена для тех, кто развязал войну в этой стране.

Президент Ирана прокомментировал атаку дронов со взрывчаткой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению Хасана Рухани, это было предупреждение со стороны народа Йемена для тех, кто развязал войну в этой стране."Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам", — говорится в заявлении президента Ирана.При этом Рухани подчеркнул, что "вражеские силы должны вынести урок из ситуации в Йемене" и прекратить там военные действия, передает ТАСС.10 беспилотников атаковали предприятия Saudi Aramco около города Абкаик и в районе Хурайс 14 сентября. На двух нефтеперерабатывающих заводах вспыхнут сильнейший пожар. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".Между тем, власти США обвинили в произошедшем Иран."Иран принял беспрецедентную атаку на мировые энергетические поставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена", — написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео. При этом он не привел конкретных доказательств этим обвинениям.В Иране утверждают о своей непричастности к нападению на Саудовскую Аравию.