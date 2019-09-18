Что ждёт владимирцев в новом сезоне интеллектуальных игр? Чем турнир "Уникум" отличается от "Овоща"?

Что ждёт владимирцев в новом сезоне интеллектуальных игр? Чем турнир "Уникум" отличается от "Овоща"? И на какие вопросы приходится отвечать местным игрокам "Что? Где? Когда?"? На эти и другие вопросы в прямом эфире программы "Вечером у микрофона" на "Радио России-Владимир" ответят члены интеллектуального клуба "Командум" Максим Кузнецов и Сергей Калинковский. Телефон студии 35 31 33. Начало в 18.20.Напоминаем, слушать "Радио России" можно на всех современных приёмниках и в мобильных телефонах в FM-диапазоне. В Коврове на частоте 98,3 МГц. В Муроме 88,7 МГц. В Гусь-Хрустальном 103,1. В Вязниках 90,1. Во Владимире 106,3.