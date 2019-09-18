Северокорейским браконьерам, которые напали на российских пограничников в Японском море, грозит пожизненное лишение свободы. Всего были задержаны более 80 граждан КНДР.

Северокорейским браконьерам, которые напали на российских пограничников в Японском море, грозит пожизненное лишение свободы.Инцидент произошел вечером 17 сентября. Пограничники обнаружили две шхуны под флагом КНДР, которые вели браконьерский промысел. Когда их попытались задержать, северокорейцы напали на российских военных. В результате четверо сотрудников получили травмы различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение, сообщает "Интерфакс".Всего были задержаны более 80 граждан КНДР. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).