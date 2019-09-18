В Свердловской области пропал сфинкс по кличке Бес, известный своими татуировками на уголовную тематику. Об этом на своей странице в Instagram сообщил хозяин питомца, спортивный блогер Kara Fight.

В Свердловской области пропал сфинкс по кличке Бес, известный своими татуировками на уголовную тематику. Об этом на своей странице в Instagram сообщил хозяин питомца, спортивный блогер Kara Fight.По словам мужчины, "любимый Беся" потерялся в поселке Первомайском. Кот выпрыгнул из окна, "растворился в темноте и высокой траве". Хозяин сфинкса рассказал, что искал животного везде и всюду, звал его, но все безрезультатно. На следующий день на подмогу приехали "пацаны", 15 человек, которые также приняли участие в поисках, но Бес так и не нашелся.Посмотреть эту публикацию в InstagramДРУЗЬЯ❗️❗️❗️ Потерялся всеми вами любимый Беся @karafight_bes !!!((( Были в гостях в пос. Первомайском, челябинский тракт 12 км. Выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве. Искал сам, везде и всюду, звал, бесполезно.... На следующий день подтянулись мои пацаны, человек 15 прочесали все вокруг, толку ноль.... Двое суток уже прошло, он дома то мёрзнет, а на улице сейчас такие холода, особенно ночами, для него это дикий стресс сравни смерти(((( Очень сильно переживаю, не ем, не сплю... Рядом дорога, Екб-Челябинск, возможно его подобрали на трассе и приютили у себя