Лагерь смерти Рукбан должен быть немедленно расформирован, чтобы спасти мирных сирийских граждан. Однако деструктивные действия Соединенных Штатов мешают этому процессу, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Лагерь смерти" Рукбан должен быть немедленно расформирован, чтобы спасти мирных сирийских граждан. Однако деструктивные действия Соединенных Штатов мешают этому процессу, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.Также военачальник рассказал, что Россия, Сирия и управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев провели масштабную работу по переселению сирийских граждан в их родные места. Начиная с 2015 года по сегодняшний день домой смогли вернуться почти два миллиона беженцев.Кроме того, добавил Мизинцев, идет восстановление разрушенной инфраструктуры. Уже сейчас отстроены заново свыше 33 тысяч социальных объектов и около 15 тысяч промышленных.Лагерь беженцев начнут расселять с 27 сентября.Напомним, "Рукбан" часто называют "лагерем смерти". По данным российских военных, контролирует его не американская армия, а боевики. Им же достается вся гуманитарная помощь, в то время как мирные жители умирают от голода и болезней.