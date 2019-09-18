Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, по данным СМИ, улучшается. Появилась информация о том, что артистка пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Данная информация не имеет официального подтверждения, родственники актрисы молчат.

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, по данным СМИ, улучшается. Появилась информация о том, что артистка пришла в сознание и начала самостоятельно дышать.Об этом сообщает издание "Комсомольская правда", ссылаясь на источники в медицинских кругах. Данная информация не имеет официального подтверждения, родственники актрисы молчат.Подруга артистки рассказала "Московскому комсомольцу", что ей удалось связаться с пиар-директором Заворотнюк Мариной Потаповой, которая вкратце рассказала о ее состоянии. По словам представителя, у актрисы появились шансы на выздоровление. При этом Потапова отметила, что состояние Заворотнюк заметно улучшилось.В последние дни поступают неутешительные новости об актрисе. Ранее сообщалось о том, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа. Кроме того, у нее начались осложнения — развилась полиорганная недостаточность и пневмония. До этого артистка пребывала в коме.У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга последней стадии. Врачи прекратили интенсивное лечение, поскольку вмешательства в данном состоянии являются невозможными.В настоящее время палата Заворотнюк круглосуточно находится под охраной.