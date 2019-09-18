Актрисе, у которой диагностировали рак, дали шанс на выздоровление. Ведущий научный
сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева
Борис Холодов заявил, что отек мозга, который, по слухам, случился у Анастасии
Заворотнюк – не повод ставить крест на человеке.
Актрисе, у которой диагностировали рак, дали шанс на выздоровление. Ведущий научный
сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева
Борис Холодов заявил, что отек мозга, который, по слухам, случился у Анастасии
Заворотнюк – не повод ставить крест на человеке.
По словам врача-онколога, "отек мозга – состояние обратимое". Специалист
отметил, что через это состояние на тех или иных этапах диагностики или лечения
проходит достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями
головного мозга.
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