Актрисе, у которой диагностировали рак, дали шанс на выздоровление. Ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов заявил, что отек мозга, который, по слухам, случился у Анастасии Заворотнюк – не повод ставить крест на человеке.

Актрисе, у которой диагностировали рак, дали шанс на выздоровление. Ведущий научныйсотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени РогачеваБорис Холодов заявил, что отек мозга, который, по слухам, случился у АнастасииЗаворотнюк – не повод ставить крест на человеке.По словам врача-онколога, "отек мозга – состояние обратимое". Специалистотметил, что через это состояние на тех или иных этапах диагностики или леченияпроходит достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолямиголовного мозга.Материал дополняется