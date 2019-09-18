Уголовные дела возбуждены в отношении трех ковровчан, жители Юрьев-Польского и Гороховца предстанут перед судом.

Сотрудники полиции региона продолжают документировать факты повторного управления транспортом гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.В текущем месяце отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено три уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ.13 сентября на улице Фурманова в Коврове сотрудники полиции остановили автомобиль «Нива Шевроле» под управлением 63-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположения полицейских подтвердили показания специального прибора.14 сентября в поселке Мелехово Ковровского района сотрудниками ОГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ-2112», за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился 35-летний местный житель.15 сентября в Коврове дорожные полицейские установили ещё один аналогичный факт, остановив около 5 часов утра автомобиль марки «БМВ», которым управлял 37-летний местный житель, имевший признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования автолюбитель отказался.Ранее все фигуранты уже привлекались к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.В ближайшее время по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ перед судом предстанут 28-летний житель Гороховецкого района и 33-летний житель Юрьев-Польского, уголовные дела в отношении которых в настоящее время направлены в суд.