Подозреваемый взял из своего автомобиля необходимые инструменты и снял автобокс с машины потерпевшего...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградскому округу был задержан 30-летний приезжий, подозреваемый в краже.В территориальный отдел полиции обратился 25-летний мужчина с заявлением о краже багажника-автобокса с инструментами с его автомобиля «Ниссан», который был припаркован в 20 микрорайоне Зеленограда.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Муравской улице.Установлено, что ночью подозреваемый взял из своего автомобиля необходимые инструменты и снял автобокс с машины потерпевшего, после чего закрепил его на крыше своего автомобиля и скрылся с места происшествия. Похищенное изъято и возвращено владельцу.Следствием УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31