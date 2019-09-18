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<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2019-spasi-vas-gospodi-rossiyane-v-panike-iz-za-trevozhnogo-vida-korchevnikova-.html" target="_blank">Спаси вас Господи!: россияне в панике из-за тревожного вида Корчевникова </a> - Телеведущий Борис Корчевников в очередной раз дал россиянам повод переживать за себя. Теперь поклонники навели панику из-за нового снимка кумира.