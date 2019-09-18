Президент Белоруссии Александр Лукашенко повернулся на Запад. Время, которое Москва щедро предоставила Батьке на решение вопросов по интеграции, он использовал для налаживания контактов с США, констатировали эксперты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко повернулся на Запад. Время, которое Москва щедро предоставила Батьке на решение вопросов по интеграции, он использовал для налаживания контактов с США, констатировали эксперты.Потепление в отношениях Минска и Вашингтона наметилось в конце 2018 года. Примечательным стал недавний визит в Белоруссию Джона Болтона – теперь уже бывшего советника президента США по нацбезопасности. Тогда Лукашенко призвал высокого гостя открыть новую страницу в отношениях двух стран.От слов Батька быстро перешел к делу. Во вторник, 17 сентября, он провел переговоры с представителем Госдепа Дэвидом Хэйлом. На встрече было объявлено, что США и Белоруссия восстановливают отношения на уровне послов.Американцы не имели диппредставительства в Минске с 2008 года. Тогда же США покинул белорусский посол. Все из-за санкций, которые Вашингтон ввел против режима Лукашенко из-за давления на оппозицию."Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали", – похвалил Хэйл Лукашенко.Словам посланника Госдепа Батька очень обрадовался. Хорошо, что США наконец-то обратили внимание на Белоруссию, добавил .Интересно, за какие заслуги белорусский лидер удостоился похвалы от заокеанского гостя? По мнению экспертов, происходящее – следствие перерыва в интеграции, который Кремль предоставил Лукашенко.Посольство США быстро включится в работу по отрыву Белоруссии от России, уверены авторы телеграм-канала "Бульба престолов". По их мнению, уже через год можно ожидать резкого увеличения аудитории проамериканских медиа в республике.Получится мощная сеть, соответствующая интересам затеянной белоруссизации, предупреждают эксперты. Предотвратить уход Минска из-под своего влияния Москва может только быстрыми и решительными мерами, уверены авторы.