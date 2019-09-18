Жителя Уфы признали виновным в убийстве своей дочери, которое он совершил четыре года назад. Мужчине предстоит провести 10 лет в исправительной колонии. Выйти на следы преступления помогла обнаруженная в 2018 году на льду водоема в Уфе рука человека.

Жителя Уфы признали виновным в убийстве своей дочери, которое он совершил четыре года назад. Мужчине предстоит провести 10 лет в исправительной колонии.Выйти на следы преступления помогла обнаруженная в 2018 году на льду водоема в Уфе рука человека. На место прибыли эксперты, которые смогли установить, что часть тела принадлежала женщине и была отсечена примерно в 2015 году. На тот момент среди женщин не было тех, кто числился пропавшим без вести, потому в течение четырех месяцев преступление оставалось нераскрытым.Следователи-криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска продолжили проверять жителей близлежащего микрорайона. В ходе допроса одна женщина рассказала, что в 2015 году пропала ее соседка, проживающая с 72-летним отцом. Сам же мужчина подтвердил данную информацию и сообщил, что по этому поводу он обращался в полицию.Проведенная экспертиза установила, что рука принадлежит пропавшей 42-летней женщине. Впоследствии выяснилось, что отец не обращался в милицию по поводу пропажи дочери, потому подозрение в убийстве упало на него. По месту жительства злоумышленника были найдены следы крови.В итоге мужчина сознался, что трагический инцидент произошел в 2015 году. Подозреваемый на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Между отцом и дочерью произошла ссора, в ходе которой женщина получила от мужчины удар кулаком по голове. Травма оказалась смертельной — пострадавшая умерла на месте.Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело дочери. Некоторые останки он выбросил в мусорные баки неподалеку от дома, часть утопил в пруду. Следственный комитет по Республике Башкоторстан отмечает, что полностью тело женщины так и не нашли.Следствием установлено, что убийца был судим и ранее за убийства супруги и тещи. В 2005 году его осудили за убийство племянника. Стоит отметить, что расправой своей дочери мужчина угрожал и ранее.