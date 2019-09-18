США сегодня передали России 16 уникальных исторических документов. Именные указы последнего российского императора Николая Второго были похищены из Государственного исторического архива в 90-е.

США сегодня передали России 16 уникальных исторических документов. Именные указы последнего российского императора Николая Второго были похищены из Государственного исторического архива в 90-е. Долгие десятилетия их судьба оставалась неизвестной, пока в 2014 году их не выставили на аукционе. Российский минкульт обратил на это внимание американских правоохранителей. И в среду в этой детективной истории была поставлена точка.Церемония передачи возвращенных реликвий — шестнадцати указов Николая Второго о присуждении орденов российской империи — проходила в знаменитой резиденции посла США Спасо-Хаус. Для нынешнего посла Джона Хантсмана это одно из последних публичных мероприятий. В октябре он уходит в отставку. Сегодня Хантсман заявил, что россиянам и американцам важно развивать отношения, несмотря на разногласия в политике."Есть области, в которых США и Россия могут сотрудничать и действительно сотрудничают. И наша цель как дипломатов создать такое доверие. Для решения как насущных проблем, так и многих других", — отметил посол.Уникальные документы были похищены из российских архивов в 1994 году. А недавно их выставили на аукционе в Америке. При помощи Министерства внутренней безопасности США реликвии вернули на родину.Эти документы были подписаны императором Николаем Вторым в период с 1905 по 1914 годы. Их особенность в том, что они не только были изданы в единственном экземпляре, но никогда ранее не публиковались.Размашистая подпись Николая Второго в правом углу. Фиолетовая канцелярская печать министерства императорского дворца. В документах 136 лиц названы поименно. И 1200 идут по списку. Говоря современным языком, документы о пожаловании орденов — это современный аналог указов президента о присуждении государственных наград.Вот указ о награждении личного фотографа царской семьи Александра Ягельского в мае 1914 года. Ягельский больше десяти лет фотографировал венценосную семью. Последние 10 лет семейной и государственной жизни самодержца мы видим его глазами. Ягельский стал кавалером ордена святой Анны, который носился на правой стороне груди и жаловал автоматическое дворянство.А вот грека по крови, капитана второго ранга Эммануила Сальвадоровича Моласа Николай II наградил орденом Святого Владимира, кавалерами которого были Суворов, Ушаков, Потемкин. Молас — тоже яркий офицер. Герой русской-японской, он служил на Балтийском флоте, командовал легендарным миноносцем "Дерзкий" на флоте Черноморском, а умер на румынском фронте уже в 1918 году.Действительный статский советник Людвиг Лангенбахер, как мы узнаем из возвращенных документов, был удостоен ордена Святого Владимира. Ветеран Балканской войны много сделал для развития ветеринарного дела. И это только часть удивительных фактов прошлого. После того как документы займут свое место в государственном архиве, в Санкт-Петербурге начнется их всестороннее изучение.