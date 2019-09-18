Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что поручил руководителю американского министерства финансов Стивену Мнучину существенно ужесточить санкции против Ирана.
Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что поручил руководителю американского министерства финансов Стивену Мнучину существенно ужесточить санкции против Ирана.
Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте в Twitter.
I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.
По мнению Вашингтона, именно Иран стоит за атакой 10 беспилотников, которые в ночь на 14 сентября обрушились на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии.
При этом США проигнорировали тот факт, что Тегеран отверг свою причастность к нападению, ответственность за которое взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".