О своем участии в олимпиаде заявили 50 площадок, еще более 100 планируют присоединиться в ближайшее время.

В столице стартовал седьмой сезон олимпиады. К участию приглашают школьников и дошкольников лично или в составе команды. Уже сейчас зарегистрировалось более 40 тысяч человек. Оставить заявку можно до 15 марта 2020 годаВо время основного тура ребята будут изучать музеи, парки и усадьбы столицы. Чтобы попасть в финал, нужно посетить минимумчетыре музея, а также один парк или одну усадьбу. О правилах состязаний рассказала Мария Войцик, координатор олимпиады.В этом году мы планируем открыть для участников новые интересные музеи. Уже ждут ребят Музей И.С. Тургенева, две площадки Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, две территории Военно-патриотического парка “Патриот” (в том числе “Партизанская деревня”). И это еще не все. Будет и новый эколого-просветительский центр, и исторические музеи, и технические. Каждый ребенок обязательно сможет выбрать то, что захочется посетить именно ему. И как всегда, будут новые конкурсы! Ждем всех в новом сезоне олимпиады, — сказала она.Успешно выступившие в основном туре будут участвовать вфинальной игре — прогулкепо одному из исторических районов столицы. Она состоится весной.В прошлом сезоне олимпиады Музеи. Парки. Усадьбы в основном туре участвовали более160 тысяч школьников и дошкольников. Площадками состязания стали 226 музеев, парков и усадеб.С 2017 года в столице действует проектМузеи — детям, который позволяет московским школьникам посещать городские музеи бесплатно. А в феврале 2018-го в столице ввели программуУчебный день в музее, которая позволяет проводить в музеях занятия по темам, связанным с их направленностью.