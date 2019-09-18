О своем участии в олимпиаде заявили 50 площадок, еще более 100 планируют присоединиться в ближайшее время.
В столице стартовал седьмой сезон олимпиады
. К участию приглашают школьников и дошкольников лично или в составе команды. Уже сейчас зарегистрировалось более 40 тысяч человек. Оставить заявку можно до 15 марта 2020 года
.
Во время основного тура ребята будут изучать музеи, парки и усадьбы столицы. Чтобы попасть в финал, нужно посетить минимум
четыре музея, а также один парк или одну усадьбу
. О правилах состязаний рассказала Мария Войцик, координатор олимпиады.
В этом году мы планируем открыть для участников новые интересные музеи. Уже ждут ребят Музей И.С. Тургенева, две площадки Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, две территории Военно-патриотического парка “Патриот” (в том числе “Партизанская деревня”). И это еще не все. Будет и новый эколого-просветительский центр, и исторические музеи, и технические. Каждый ребенок обязательно сможет выбрать то, что захочется посетить именно ему. И как всегда, будут новые конкурсы! Ждем всех в новом сезоне олимпиады, — сказала она.
Успешно выступившие в основном туре будут участвовать в
финальной игре — прогулке
по одному из исторических районов столицы. Она состоится весной.
В прошлом сезоне олимпиады Музеи. Парки. Усадьбы в основном туре участвовали более
160 тысяч школьников и дошкольников
. Площадками состязания стали 226 музеев, парков и усадеб.
С 2017 года в столице действует проект
Музеи — детям
, который позволяет московским школьникам посещать городские музеи бесплатно. А в феврале 2018-го в столице ввели программу
Учебный день в музее
, которая позволяет проводить в музеях занятия по темам, связанным с их направленностью.