Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна – Степан – поделился
радостными новостями с шоуменом Дмитрием Борисовым. В студии программы Пусть
говорят на Первом канале
Джигарханян-младший рассказал о переменах, которые случились в его семье.
Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна – Степан – поделился
радостными новостями с шоуменом Дмитрием Борисовым. В студии программы "Пусть
говорят" на Первом канале
Джигарханян-младший рассказал о переменах, которые случились в его семье.
Степан Джигарханян появился на съемочной площадке в компании
Ольги Казаченко. Зрителям она известна как экс-супруга знаменитого певца Вадима
Козаченко.
По словам наследника Армена Борисовича, с Ольгой он
познакомился во время съемок одного из прошлых выпусков "Пусть говорят".
Казаченко и Джигарханян-младший обменялись контактами в гримерной. После они долго
переписывались в соцсетях, а недавно встретились и решили больше не
расставаться.
Степан отметил, что его отношения с Ольгой развиваются очень
стремительно. Джигарханян-младший уже готов познакомить новую зазнобу с
родителями, возможно, не за горами свадьба. Между тем сама Ольга Казаченко с матерью возлюбленного – Татьяной
Сергеевной Власовой – знакомиться боится.
"У меня уже такой образ из-за того, что происходит в моей
жизни на протяжении трех лет, ада такого, который мне устроили, я уже не могу
себя держать в руках. Возможно, что Татьяна Сергеевна посмотрит и скажет: "Что
это за больная истеричка?". Но я буду стараться", – подчеркнула Ольга Казаченко в
студии
Между тем Степан рассказал, что заочное знакомство уже
состоялось. Он показывал фотографии Ольги приемному отцу. Армен Борисович заинтересовался
новой зазнобой наследника. В ближайшие два дня Джигарханян-младший собирается
познакомить Казаченко с мамой.
"Думаю, что он доверится моему выбору, потому что, если вы
заметили, я упомянул, что нам нравятся разные женщины. В конце концов, даже если
он не примет, это никак не повлияет на мое положительное решение", – отметил пасынок
знаменитости.
После Джигарханян-младший подтвердил новости о том, что его
мать и приемный отец воссоединились. Татьяна Власова уже переехала в квартиру
Армена Джигарханяна .
В студии ток-шоу продемонстрировали свежее
фото Армена Борисовича. Кадр редакции предоставил Степан.
Снимок, по словам пасынка звезды, сделан в доме Армена
Борисовича. Джигарханяна запечатлен сидящим на диване, его ноги заботливо
укутаны пледом. По правую руку от звезды сидит его близкий друг, а по левую
устроился Степан. Татьяны Сергеевны нет в кадре, так как она выступала в
качестве фотографа.