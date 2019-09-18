Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна – Степан – поделился радостными новостями с шоуменом Дмитрием Борисовым. В студии программы Пусть говорят на Первом канале Джигарханян-младший рассказал о переменах, которые случились в его семье.

Пасынок звезды советского кино Армена Джигарханяна – Степан – поделилсярадостными новостями с шоуменом Дмитрием Борисовым. В студии программы "Пустьговорят" на Первом каналеДжигарханян-младший рассказал о переменах, которые случились в его семье.Степан Джигарханян появился на съемочной площадке в компанииОльги Казаченко. Зрителям она известна как экс-супруга знаменитого певца ВадимаКозаченко.По словам наследника Армена Борисовича, с Ольгой онпознакомился во время съемок одного из прошлых выпусков "Пусть говорят".Казаченко и Джигарханян-младший обменялись контактами в гримерной. После они долгопереписывались в соцсетях, а недавно встретились и решили больше нерасставаться.Степан отметил, что его отношения с Ольгой развиваются оченьстремительно. Джигарханян-младший уже готов познакомить новую зазнобу сродителями, возможно, не за горами свадьба. Между тем сама Ольга Казаченко с матерью возлюбленного – ТатьянойСергеевной Власовой – знакомиться боится."У меня уже такой образ из-за того, что происходит в моейжизни на протяжении трех лет, ада такого, который мне устроили, я уже не могусебя держать в руках. Возможно, что Татьяна Сергеевна посмотрит и скажет: "Чтоэто за больная истеричка?". Но я буду стараться", – подчеркнула Ольга Казаченко встудииМежду тем Степан рассказал, что заочное знакомство ужесостоялось. Он показывал фотографии Ольги приемному отцу. Армен Борисович заинтересовалсяновой зазнобой наследника. В ближайшие два дня Джигарханян-младший собираетсяпознакомить Казаченко с мамой."Думаю, что он доверится моему выбору, потому что, если вызаметили, я упомянул, что нам нравятся разные женщины. В конце концов, даже еслион не примет, это никак не повлияет на мое положительное решение", – отметил пасынокзнаменитости.После Джигарханян-младший подтвердил новости о том, что егомать и приемный отец воссоединились. Татьяна Власова уже переехала в квартируАрмена Джигарханяна .В студии ток-шоу продемонстрировали свежеефото Армена Борисовича. Кадр редакции предоставил Степан.Снимок, по словам пасынка звезды, сделан в доме АрменаБорисовича. Джигарханяна запечатлен сидящим на диване, его ноги заботливоукутаны пледом. По правую руку от звезды сидит его близкий друг, а по левуюустроился Степан. Татьяны Сергеевны нет в кадре, так как она выступала вкачестве фотографа.