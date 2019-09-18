Не успела отгреметь свадьба режиссера Федора Бондарчука и
актрисы Паулины Андреевой, как заговорили о дальнейшей судьбе новой ячейки
общества. Есть мнение, что брак знаменитостей продержится не более 12 лет.
Не успела отгреметь свадьба режиссера Федора Бондарчука и
актрисы Паулины Андреевой, как заговорили о дальнейшей судьбе новой ячейки
общества. Есть мнение, что брак знаменитостей продержится не более 12 лет.
Именно так считает ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова.
Ведунья узнала, что тринадцатую годовщину свадьбы Федору Бондарчуку и Паулине Андреевой
отметить не суждено.
"Есть вероятность развода, либо после этого периода их
отношения станут скорее дружескими, чем любовными. Они разъедутся в разные
дома, но общение будут поддерживать", – говорит ясновидящая.
Между тем пока у новоиспеченных супругов все отлично. Как
говорит Ахметжанова, вскоре новобрачные обзаведутся новой жилплощадью: купят
два дома и квартиру. После Федор и Паулина станут родителями.
"Что же касается деторождения, то паре написано по карме иметь
одного ребенка и, возможно, родится мальчик. Но в данный момент Паулина про это
не думает", – делится шаманка.
Кажетта Ахметжанова
добавила, что , вероятнее всего, были знакомы в прошлой
жизни и даже были связаны дружескими узами. "Мне духи говорят, что их встреча в
нашем мире неслучайна. Здесь им Вселенная дала возможность еще раз
соединиться", – цитирует ясновидящую .
Накануне, 17 сентября, организовали торжество, посвященное их бракосочетанию. По некоторым данным, влюбленные, которые вместе уже три года, оформили отношения 1 сентября, но только сейчас решили отпраздновать.