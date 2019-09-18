Не успела отгреметь свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, как заговорили о дальнейшей судьбе новой ячейки общества. Есть мнение, что брак знаменитостей продержится не более 12 лет.

Не успела отгреметь свадьба режиссера Федора Бондарчука иактрисы Паулины Андреевой, как заговорили о дальнейшей судьбе новой ячейкиобщества. Есть мнение, что брак знаменитостей продержится не более 12 лет.Именно так считает ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова.Ведунья узнала, что тринадцатую годовщину свадьбы Федору Бондарчуку и Паулине Андреевойотметить не суждено."Есть вероятность развода, либо после этого периода ихотношения станут скорее дружескими, чем любовными. Они разъедутся в разныедома, но общение будут поддерживать", – говорит ясновидящая.Между тем пока у новоиспеченных супругов все отлично. Какговорит Ахметжанова, вскоре новобрачные обзаведутся новой жилплощадью: купятдва дома и квартиру. После Федор и Паулина станут родителями."Что же касается деторождения, то паре написано по карме иметьодного ребенка и, возможно, родится мальчик. Но в данный момент Паулина про этоне думает", – делится шаманка.Кажетта Ахметжановадобавила, что , вероятнее всего, были знакомы в прошлойжизни и даже были связаны дружескими узами. "Мне духи говорят, что их встреча внашем мире неслучайна. Здесь им Вселенная дала возможность еще разсоединиться", – цитирует ясновидящую .Накануне, 17 сентября, организовали торжество, посвященное их бракосочетанию. По некоторым данным, влюбленные, которые вместе уже три года, оформили отношения 1 сентября, но только сейчас решили отпраздновать.