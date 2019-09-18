Последние сообщения об интеграции России и Белоруссии взбудоражили украинцев. Лидера соседней республики Александра Лукашенко предупредили о свержении и убийстве.

Последние сообщения об интеграции России и Белоруссии взбудоражили украинцев. Лидера соседней республики Александра Лукашенко предупредили о свержении и убийстве.В Белоруссии полной людей, которые смогут проводитьзависимую от России политику, уверен бывший кандидат в президенты республикиЯрослав Романчук. В интервью украинскому изданию "Апостроф" онответил на вопрос, способна ли Москва отстранить от власти Александра Лукашенко.Романчук уверен: в Минске полно "кремлевскихэмиссаров". "Найти людей, которые бы не сопротивлялись и принималиподачки от России, Кремлю не составит никакого труда", – сказал политик,добавив, что сделать это будет гораздо проще, чем на Украине.Также он прокомментировал возможность физического устраненияЛукашенко. "Тоже может быть", – полагает бывший кандидат в президентыБелоруссии.Тем не менее такой исход он считает маловероятным. Если бытаким образом можно было решить вопросы, то это бы уже произошло, уверенРоманчук. "Скорее всего, Кремль будет проводить переговоры и использоватьметоды убеждения", – заключил политик.На днях в прессе появились подробности программы интеграцииРоссии и Белоруссии. По данным издания "Коммерсант", к 2022 годумогут перейти на единую налоговую и социальную политику, создать общую таможню. Документ Владимир Путин и должны подписать в декабре.Эксперты такую новость восприняли неоднозначно. Ряд белорусскихполитологов заявили об угрозе суверенитету страны. Интеграция фактическиозначает введение в стране российского законодательства, считает глава Центраевропейской трансформации Андрей Егоров.На его взгляд, Москва загнала в угол – президентБелоруссии не может сопротивляться давлению. По словам Егорова, общественностьдолжна выразить протест планам интеграции.