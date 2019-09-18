Последние сообщения об интеграции России и Белоруссии взбудоражили украинцев. Лидера соседней республики Александра Лукашенко предупредили о свержении и убийстве.
Последние сообщения об интеграции России и Белоруссии взбудоражили украинцев. Лидера соседней республики Александра Лукашенко предупредили о свержении и убийстве.
В Белоруссии полной людей, которые смогут проводить
зависимую от России политику, уверен бывший кандидат в президенты республики
Ярослав Романчук. В интервью украинскому изданию "Апостроф" он
ответил на вопрос, способна ли Москва отстранить от власти Александра Лукашенко.
Романчук уверен: в Минске полно "кремлевских
эмиссаров". "Найти людей, которые бы не сопротивлялись и принимали
подачки от России, Кремлю не составит никакого труда", – сказал политик,
добавив, что сделать это будет гораздо проще, чем на Украине.
Также он прокомментировал возможность физического устранения
Лукашенко. "Тоже может быть", – полагает бывший кандидат в президенты
Белоруссии.
Тем не менее такой исход он считает маловероятным. Если бы
таким образом можно было решить вопросы, то это бы уже произошло, уверен
Романчук. "Скорее всего, Кремль будет проводить переговоры и использовать
методы убеждения", – заключил политик.
На днях в прессе появились подробности программы интеграции
России и Белоруссии. По данным издания "Коммерсант", к 2022 году
могут перейти на единую налоговую и социальную политику, создать общую таможню. Документ Владимир Путин и должны подписать в декабре.
Эксперты такую новость восприняли неоднозначно. Ряд белорусских
политологов заявили об угрозе суверенитету страны. Интеграция фактически
означает введение в стране российского законодательства, считает глава Центра
европейской трансформации Андрей Егоров.
На его взгляд, Москва загнала в угол – президент
Белоруссии не может сопротивляться давлению. По словам Егорова, общественность
должна выразить протест планам интеграции.