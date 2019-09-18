Бывший полузащитник Зенита Фернандо Риксен скончался в шотландской клинике. Причиной смерти 43-летнего голландца стал боковой амиотрофический склероз.

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен скончался в шотландской клинике. Причиной смерти 43-летнего голландца стал боковой амиотрофический склероз.О болезни Фернандо Риксена стало известно в 2013 году. На протяжении 6 лет Фернандо был прикован к постели и сражался с неизлечимой болезнью. Средняя продолжительность жизни при амиотрофическом склерозе составляет 3-5 лет.Фернандо Риксен выступал за голландские "Фортуну" и "Алкмар", шотландский "Рейнджерс", но наибольших успехов добился в "Зените", игроком которого он был с 2006 по 2009 годы. В составе "Зенита" Риксен выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, становился чемпионом России и обладателем Кубка нашей страны. В 2013 уже больной Фернандо выпустил автобиографическую книгу.