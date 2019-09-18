Пассажир столичной подземки упал на рельсы перед прибывающим поездом, движение на серой ветке прервано. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

Пассажир столичной подземки упал на рельсы перед прибывающим поездом, движение на серой ветке прервано. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.Инцидент произошел в среду в час пик на станции "Боровицкая". По одним данным, мужчина случайно упал с платформы, по другим — целенаправленно прыгнул перед прибывающим составом. На кадрах видно разбитое лобовое стекло поезда и толпу очевидцев.Рельсы были обесточены, в настоящее время сотрудники метро достали оказавшегося под поездом пассажира. О его состоянии ничего не сообщается.От "Савёловской" до "Серпуховской" поезда временно не ходят, в обратном направлении следуют с большими интервалами.