Фигурантка воспользовалась тем, что пожилая хозяйка дома спала, а дверь в жилище была не заперта.

7 сентября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 88-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из её квартиры денежных средств.Сотрудники полиции, изучив обстоятельства происшествия, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого через несколько дней установили личность подозреваемой, 28-летней жительницы Республики Мордовия.Подозреваемая была задержана на территории Александрова и созналась в содеянном. Злоумышленница пояснила, что приехала во Владимирскую область, чтобы заниматься продажей вещей, посещая жилье местных жителей и предлагая им товар. Во время обхода фигурантка заметила, что дверь в одном из домов в Александрове не заперта. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемая осмотрела помещение, открыла шкафы, в одном из которых обнаружила 40 000 рублей. Похитив деньги, злоумышленница скрылась. Пожилая хозяйка дома в момент совершения кражи спала.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело в отношении по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновение в жилище).Деньги изъяты сотрудниками полиции.Проводится проверка на причастность фигурантки к иным аналогичным преступлениям.