Злоумышленница рассказала, что приехала во Владимирскую область, чтобы заниматься продажей вещей

Злоумышленница рассказала, что приехала во Владимирскую область, чтобы заниматься продажей вещейВ начале сентября этого года в дежурную часть полиции в Александровском районе обратилась 88-летняя пенсионерка, сообщившая о пропаже денег из её квартиры.Правоохранители установили личность подозреваемой, 28-летней жительницы Мордовии. Женщину задержали в Александрове, она во всем созналась.Злоумышленница рассказала, что приехала во Владимирскую область, чтобы заниматься продажей вещей, посещая квартиры местных жителей и предлагая им товар. Во время обхода женщина заметила, что дверь в одном из домов в Александрове не заперли. Воспользовавшись ситуацией, она осмотрела помещение, открыла шкафы, в одном из которых нашла 40 тысяч рублей. Похитив деньги, женщина скрылась. Пенсионерка в этот момент спала.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.