Учебное пособие направлено, в первую очередь, на повышение уровня разговорного английского, который необходим сотрудникам туристической полиции...

В 1 оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве состоялась презентация учебника английского языка «Steplighter».Учебное пособие направлено, в первую очередь, на повышение уровня разговорного английского, который необходим сотрудникам туристической полиции, чья деятельность напрямую связана с общением на иностранном языке.Автор книги Олег Шепелев подчеркнул, что всего в ней 6 тематических разделов и более 1500 тысяч вопросов по актуальным разговорным темам. «Они сгруппированы в определенной логической последовательности, затрагиваются различные области знаний, что способствует, в числе прочего, расширению общего кругозора», - пояснил автор.В завершение мероприятия Олег Шепелев подписал учебники и подарил их столичным полицейским.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве