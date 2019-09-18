Его открытие запланировано к 1 октября. Это первый центральный парк в истории поселения, основанного еще в 12 веке.

Его открытие запланировано к 1 октября. Это первый центральный парк в истории поселения, основанного еще в 12 веке.Парковая зона разместится в центре Боголюбова - между зданием администрации и монументом памяти воинов Великой Отечественной войны. Цена вопроса - почти 10 миллионов рублей. Строительство ведется по программе "Комфортная общественная среда" с 12 августа. Проектировщики постарались по максимуму учесть интересы всех жителей, от детей и пенсионеров - до автомобилистов. Здесь будут и игровая и прогулочная зоны, и даже автостоянка.Сергей Корнилов, глава администрации Боголюбовского сельского поселения: "Дорожки, клумбы, будут малые формы. Будет, значит, построена парковка для автотранспорта. Детская площадка с мягким покрытием. И обновлена будет плитка на памятнике воинам Великой Отечественной войны."