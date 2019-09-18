Злоумышленники вложили в купюроприемник неплатежные средства, имитирующие купюры Банка России, а после этого сняли со счета наличные...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств из банкоматов путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился сотрудник службы безопасности одного из банков. Мужчина сообщил, что неизвестные в помещении отделения банка на улице Малая Дмитровка вставили в банкомат банковскую карту и, вложив в купюроприемник неплатежные средства, имитирующие купюры Банка России, внесли на баланс карты 200 тысяч рублей. После этого злоумышленники сняли с данного счета наличными 122 тысячи рублей, таким образом, совершив противоправное деяние.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемых. Ими оказались 26 и 36-летний приезжие из ближнего зарубежья. Похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району установили причастность одного из задержанных – 26-летнего мужчины к аналогичному противоправному деянию.Так, в помещении одного из коммерческих банков на Краснопрудной улице, он совместно с неустановленными лицами внес через банкомат на банковскую карту неплатежные средства, имитирующие купюры Банка России на общую сумму более 1 миллиона рублей. Впоследствии с данной банковской карты он снял наличные денежные средства в размере 145 тысяч рублей, после чего скрылся. В последующем специалисты изъяли из банкомата 561 банкноту по 2 тысячи рублей, имитирующую купюры Банка России.Следствием ОМВД России по Тверскому и Красносельскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60