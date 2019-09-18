Но он обязательно состоится и в следующем году. Пожалуй, это главный итог фестиваля, говорят его организаторы.

Но он обязательно состоится и в следующем году. Пожалуй, это главный итог фестиваля, говорят его организаторы.В этом году в Доброград приехали ведущие авторы и исполнители - Александр Городницкий, Александр Мирзаян, Вадим Егоров, Галина Хомчик, и другие. А также молодые , но уже известные барды. В том числе, из-за рубежа. Впервые , по словам основоположника жанра Александра Городницкого, решено было сломать формат фестиваля . В его программе значились и кинофестиваль, и конкурс для детей, и даже научная конференция о развитии авторской песни. Сейчас она звучит тише. Хотя поводов для написания лирических текстов меньше не становится, уверена Галина Хомчик."И авторы стали другие , но романтика - костровая. палаточная , она никуда не делась, и эти романтики остались, и они по-прежнему прославляют свою туристическую романтику единения с природой и человеческой души, но по большому счету нельзя сказать , о чем пишут - талантливые люди пишут о вечном - о любви, о дружбе , неважно , палаточная это романтика или городской романс, но это должна быть поэзия, высокое слово"