Если простым людям недоступен дорогой отдых, то живущие на деньги налогоплательщиков чиновники не должны хвастаться тем, что могут позволить себе подобный образ жизни. Об этом заявил депутат Госдумы, член фракции Единая Россия Михаил Старшинов, комментируя скандал вокруг чиновницы из Ульяновска Светланы Опенышевой.

Если простым людям недоступен дорогой отдых, то живущие на деньги налогоплательщиков чиновники не должны хвастаться тем, что могут позволить себе подобный образ жизни. Об этом заявил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Старшинов, комментируя скандал вокруг чиновницы из Ульяновска Светланы Опенышевой.Есть категория госслужащих, которые не могут понять, в чемсмысл их работы, с сожалением отметил парламентарий. "Вы сначалаобеспечьте людей возможностью ездить за границу и купаться в ваннах на курортах– неважно чем они наполнены, шоколадом или нефтью. А потом сами ездите туда ивыкладывайте фотографии в интернет", – сказал Старшинов.По его словам, обсуждать высокую стоимость отдыха неуместно.Если простым людям это недоступно, то живущие на деньги налогоплательщиковчиновники не имеют морального права хвалиться тем, что могут позволить себевысокий уровень жизни, подчеркнул единоросс.Губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не стоилоиспользовать ситуацию в своих интересах, полагает депутат. "Вместо того,чтобы первым "пнуть" свою сотрудницу, он первым должен был посыпатьголову пеплом, если он действительно лидер", – недоумевает Старшинов.Широкий общественный резонанс вызвала фотография Опенышевойс курорта в Азербайджане, где она принимает нафталановую ванну. "Многошоколада не бывает", написала чиновница под фото. Позже она извинилась заселфи, пояснив, что хотела лишь поделиться впечатлениями о "замечательноми недорогом отдыхе".