Виновный оштрафован на 20 тысяч рублей

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что заработная плата не выплачивалась в течение марта, апреля и мая 15-ти сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 648 тыс. рублей. В настоящее время все долги возвращены. В отношении директора ООО «Инженерный центр» вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.