Главной задачей мероприятия стало привлечение внимания водителей к обеспечению безопасности дорожного движения в зоне пешеходных переходов.

«Водитель, будь внимателен! На дороге дети!» - под таким девизом в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района прошла акция по детскому дорожно-транспортному травматизму. Организаторами мероприятия выступили ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный». Поддержали столь необычное мероприятие Юные инспектора дорожного движения и родительский патруль Великодворской школы.Главной задачей профилактического мероприятия стало привлечение внимания водителей к обеспечению безопасности дорожного движения в зоне пешеходных переходов и напоминание о строгом и неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.В ходе мероприятия госавтоинспекторы, останавливая проезжающие мимо автомобили, напоминали водителям об ответственности за нарушение правил дорожного движения и рассказывали об основных причинах дорожно-транспортных происшествий. Водители с пониманием отнеслись к проводимому мероприятию, соглашаясь, что безопасность ребенка на дороге во многом зависит от взрослых.Не остались без внимания и дети-пешеходы, которым объяснили, как правильно и безопасно переходить проезжую часть дороги.Всем участникам профилактического мероприятия полицейские вручили буклеты и памятки с пожеланиями.