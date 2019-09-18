Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую 16-го сентября в 23:56. В доме по ул. Прудовой, 22 было сильное задымление. Очевидец сообщил прибывшим на место пожарным, что в доме находилось два человека. Одному удалось покинуть помещение, а другой - не смог. Командир отделения ПСЧ №58 Александр Сёмин и пожарный Андрей Конкин обнаружили пострадавшего в доме на полу, вытащили его на улицу и передали бригаде скорой помощи. Очаг возгорания был потушен. В результате пожара сгорели постельные принадлежности и обгорел пол.Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.