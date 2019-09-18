Ущерб, нанесенный лесному фонду противоправными действиями фигуранта, превысил 200 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).По версии следствия, в июне текущего года фигурант, не имея соответствующих разрешительных документов на проведение лесозаготовительных работ, совершил рубку почти девяти кубических метров сырорастущих деревьев сосны. В результате противоправных действий лесному фонду был причинён ущерб на сумму более 200 000 рублей.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.