Этой ночью в Ялте провели спецоперацию по пресечению деятельности ОПГ, созданной одним из сотрудников МВД. В ней приняли участие следователи, специалисты УФСБ и ГУСБ МВД России.

Этой ночью в Ялте провели спецоперацию по пресечению деятельности ОПГ, созданной одним из сотрудников МВД. В ней приняли участие следователи, специалисты УФСБ и ГУСБ МВД России. Оперативники провели обыски по месту работы и проживания подозреваемых. В ходе операции изъяли всю документацию, представляющую интерес для следственных органов.Сегодня в Главном следственном управлении СК по Республике Крым начали допрашивать фигурантов уголовного дела. Следователи готовятся направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь".