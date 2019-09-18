Доля турецких строительных компаний, работающих в России, вернулась к прежним показателям.

Турецкие компании, которые работали на строительном рынке России, вернулись назад после возобновления отношений между странами, сообщил журналистам глава Минстроя РФ Владимир Якушев."Доля турецких компаний, работающих в России, возобновилась после восстановления отношений. Было затухание – часть компаний приостанавливала свою деятельность. По факту сейчас произошло восстановление – те компании, которые приостановили свою работу, сейчас ее возобновили. Глобальной активизации не произошло, но восстановление – да", - сказал глава Минстроя РФ.Отношения между странами ухудшились в ноябре 2015 года. Тогда турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Президент РФ ввел специальные экономические меры в отношении Турции, среди которых — запрет для российских работодателей с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции, а также запрет на работу для турецких фирм, включая строительные, на российском рынке и ряд других мер. Позже российские власти подготовили список из 53 турецких компаний, которым было разрешено работать на территории РФ, список в дальнейшем был расширен до 60 компаний.