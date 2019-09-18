В Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило приехала белая арктическая волчица. За доставку полярного хищника отвечали специалисты Россельхознадзора, передает ГТРК Новосибирск.

В Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило приехала белая арктическая волчица. За доставку полярного хищника отвечали специалисты Россельхознадзора, передает ГТРК "Новосибирск".Эту волчицу также называют полярной, животное отлично приспособлено к обитанию на территории Арктики и в тундре — одних из самых бесплодных на нашей планете. В начале сентября зверя направили в зоопарк Новосибирска из аэропорта Томачево.- Самка родилась 1 мая 2019 года. К нам ее доставили из Ижевского зоологического парка. Перевозку осуществляли с соблюдением всех необходимы ветеринарных требований, согласно российскому законодательству. Сейчас животное разместили в Новосибирском зоопарке.Отметим, полярные волки до сих пор живут на территориях, исторически доступных их виду, поэтому конкуренция с человеком практически отсутствует. Обитают они в основном в северной части России, Гренландии, Канады и на Аляске.