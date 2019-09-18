На нее наткнулся местный житель, который отправился в лес собирать грибы.

Свалка с копиями паспортов обнаружена в Московской области. На нее наткнулся местный житель, который отправился в лес собирать грибы, сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.Отмечается, что на свалку были выброшены тысячи копий различных документов граждан – паспорта, дипломы, доверенности на пользование данными документами. На документах отчетливо видны все данные - имена, адреса, телефоны и серии страховых свидетельств.По данным СМИ, большинство найденных документов связаны с учебно-научным методическим центром при Минздраве РФ, в котором проходят повышение квалификации медики и фармацевты. Местные жители написали заявления в полицию. Теперь в случившемся будут разбираться правоохранители.